Netflix анонсировал даты выхода двух частей четвёртого сезона романтической комедии "Эмили в Париже"

Четвертый сезон "Эмили в Париже" выйдет летом: Netflix раскрыл даты

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Netflix объявил о предстоящем выпуске четвертого сезона романтической комедии "Эмили в Париже", который будет выпущен в двух частях: первая 15 августа, а вторая 12 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

В новом сезоне снова появятся Лили Коллинз, Эшли Парк, Лукас Браво и Люсьен Лависконт. Шоу создано Дарреном Старом, известным по работе над сериалом "Секс в большом городе".

Сериал "Эмили в Париже" повествует о жизни американской инфлюэнсерши, которая обретает хобби и любовь в Париже.

"Эмили" впервые вышла на экраны в 2020 году и быстро завоевала сердца зрителей. Съемки четвертого сезона в данный момент проходят в Риме.