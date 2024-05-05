"Смерть Робин Гуда": Хью Джекман вернётся на большой экран в роли легендарного героя

Хью Джекман примерит образ Робин Гуда в фильме "Смерть Робин Гуда"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Хью Джекман, известный ро роли Росомахи, может уже не вернуться к этому образу, однако скоро он предстанет перед зрителями в роли другого культового персонажа — Робин Гуда.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0

В фильме "Смерть Робин Гуда" Джекману на съемочной площадке составит компанию Джоди Комер, которая ранее участвовала в историческом кинопроекте "Последняя дуэль".

Режиссурой и написанием сценария занимается Майкл Сарноски, известный по работе над "Тихим местом: День первый". В этом месяце фильм будет представлен на каннском кинорынке потенциальным инвесторам, с Аароном Райдером ("Престиж") в роли продюсера.

Фильм представляет собой темное переосмысление легенды о Робин Гуде, где главный герой сталкивается с собственным прошлым, полным преступлений и убийств. Оказавшись тяжело раненым, Робин Гуд попадает в руки загадочной женщины, предлагающей ему шанс на искупление.