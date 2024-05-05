Universal Pictures выпустит "Каскадёры" в цифровом виде 4 июня, всего через месяц после премьеры

Цифровой релиз фильма "Каскадёры" запланирован на 4 июня

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

По информации портала DVD's Release Dates, цифровая версия фильма "Каскадеры" будет доступна с 4 июня текущего года. Компания Universal Pictures представит этот фильм в цифровом формате через месяц после его дебюта в кинотеатрах.

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Сюжет киноленты центрируется вокруг каскадера по имени Колт, который неохотно возвращается к своей профессии, чтобы помочь своей бывшей подруге Джоди в создании её первого крупнобюджетного блокбастера. Дополнительные проблемы возникают, когда исчезает актер, играющий главную роль.

Режиссером фильма является Дэвид Литч, а ведущие роли исполнили Райан Гослинг, Эмили Блант, Ханна Уэддингхэм, Тереза Палмер, Аарон Тейлор-Джонсон, Стефани Сюй и другие актеры.