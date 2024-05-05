Фрэнсис Форд Коппола представил тизер фильма "Мегалополис" с Адамом Драйвером в главной роли

Фрэнсис Форд Коппола выпустил тизер "Мегалополиса" с Адамом Драйвером

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Легендарный кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, известный по фильму "Крестный отец", представил первый тизер своего нового проекта "Мегалополис". Ведущую роль в картине исполнил Адам Драйвер, знакомый зрителям по новейшей трилогии "Звездных войн" и фильму "Феррари".

Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0

Фильм обещает перенести зрителей в будущее, где амбициозный архитектор стремится преобразить Нью-Йорк, сделав его мировой столицей, но на его пути возникает противостояние с жадным мэром города. Идея для этого фильма посетила Копполу после релиза его "Апокалипсиса сегодня" в начале 1980-х годов.

В актерский состав также входят Шайа ЛаБаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт и Джанкарло Эспозито.