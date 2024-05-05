Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое полис ДСАГО и для чего он нужен?
Новые правила для автовладельцев в дачный сезон: ограничения и штрафы
Вишнёвый крамбл из овсяной крошки: рецепт
Протеин: помощник для спортсмена
Из России в Грецию: цены на авиабилеты начинаются от 83 тыс. рублей
Пять витаминов, обязательных для тех, кто интенсивно тренируется
Россиянам рассказали, упадут ли цены на недвижимость в 2024
Руэллия станет прекрасным украшением сада
Очередной турецкий банк массово отказывает россиянам
Фрэнсис Форд Коппола представил тизер фильма "Мегалополис" с Адамом Драйвером в главной роли

Фрэнсис Форд Коппола выпустил тизер "Мегалополиса" с Адамом Драйвером

0:54
Кино

Легендарный кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, известный по фильму "Крестный отец", представил первый тизер своего нового проекта "Мегалополис". Ведущую роль в картине исполнил Адам Драйвер, знакомый зрителям по новейшей трилогии "Звездных войн" и фильму "Феррари".

Фрэнсис Форд Коппола выпустил тизер "Мегалополиса" с Адамом Драйвером
Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0

Фильм обещает перенести зрителей в будущее, где амбициозный архитектор стремится преобразить Нью-Йорк, сделав его мировой столицей, но на его пути возникает противостояние с жадным мэром города. Идея для этого фильма посетила Копполу после релиза его "Апокалипсиса сегодня" в начале 1980-х годов.

В актерский состав также входят Шайа ЛаБаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт и Джанкарло Эспозито.

Megalopolis | First Look Clip
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Какие растения любят яичную скорлупу
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Последние материалы
Новые правила для автовладельцев в дачный сезон: ограничения и штрафы
Вишнёвый крамбл из овсяной крошки: рецепт
Протеин: помощник для спортсмена
Из России в Грецию: цены на авиабилеты начинаются от 83 тыс. рублей
Пять витаминов, обязательных для тех, кто интенсивно тренируется
Фрэнсис Форд Коппола выпустил тизер "Мегалополиса" с Адамом Драйвером
Россиянам рассказали, упадут ли цены на недвижимость в 2024
Руэллия станет прекрасным украшением сада
Очередной турецкий банк массово отказывает россиянам
Сергей Лазарев улетел в Турцию с детьми после концерта в Астрахани
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников