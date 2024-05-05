Новый трейлер и подробности о сериале «Звёздные войны: Аколит» от компании Disney

Disney выпустила новый трейлер к сериалу "Звёздные войны: Аколит" в честь празднования "Дня Звёздных войн". Трейлер представляет захватывающие боевые сцены, ключевых персонажей и множество впечатляющих локаций.
Сериал "Аколит" является продолжением вселенной "Звёздных войн" на платформе Disney. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов и основан на истории ситхов и их возникновении. Герои сериала — джедаи — впервые столкнутся с могущественными врагами и будут стремиться одолеть их.
Первый сезон включит в себя восемь эпизодов, а премьера состоится 4 июня с выпуском первых двух серий одновременно.
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