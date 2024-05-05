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От героя до антигероя: эволюция образа Уилла Тернера в серии фильмов "Пираты Карибского моря"

"Пираты Карибского моря": Уилл Тернер — от героя до противоречивого персонажа

1:13
Кино

Уилл Тернер из фильма "Пираты Карибского моря" долгое время считался положительным персонажем. Однако со временем, по мере того как франшиза становилась старше, восприятие зрителей начало меняться.

"Пираты Карибского моря": Уилл Тернер — от героя до противоречивого персонажа
Фото: commons.wikimedia.org by 851878 is licensed under CC0

Теперь многие видят в образе, который исполнил Орландо Блум, не так много положительных черт. Ранее восхищение вызывали романтическая натура Тернера и его преданность Элизабет. Сейчас же заметно, что его постоянные жалобы и стенания из-за несчастной любви кажутся многим надоедливыми и малопривлекательными для мужского образа.

Также сложно назвать его поступки благородными. Когда перед Уиллом представилась возможность предать капитана Джека Воробья, он без колебаний этим воспользовался. Во второй части фильма он решает, что сдаст пирата при первой возможности — действие, которое трудно назвать героическим.

Что касается харизмы, то Тернер также уступает персонажу Джонни Деппа, что ещё больше подрывает его положение в глазах поклонников. Со временем Уилл потерял свой статус любимого героя франшизы "Пираты Карибского моря". Уилл Тернер — от героя до противоречивого персонажа

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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