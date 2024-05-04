В Санкт-Петербурге граффити с Сергеем Бодровым завесили плакатом с магистром Йодой

Граффити с Сергеем Бодровым заменили на плакат с магистром Йодой

0:39 Your browser does not support the audio element. Кино

В Санкт-Петербурге на месте граффити с актёром Сергеем Бодровым теперь находится плакат с магистром Йодой из "Звёздных войн". Об этом сообщает Telegram-канал "ОтЛичный Петербург".

Фото: commons.wikimedia.org by Muboshgu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

При этом портрет героя франшизы сопровождает подпись: "В ньютонах сила, брат!". По сообщению Telegram-канала, плакат появился в ночь со 2 на 3 мая. Однако, вероятно, в будущем изображение Йоды уберут, и на его месте снова будет граффити с Сергеем Бодровым.

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