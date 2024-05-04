Звезда новых "Папиных дочек" Ева Смирнова приобрела машину в 11 лет

Звезда продолжения сериала "Папины дочки" Ева Смирнова купила машину в 11 лет. Об этом она сообщила в своём Instagram*-аккаунте.
Актриса опубликовала видеоролик, на котором показала своё приобретение. Это автомобиль Geely ярко-красного цвета. Видео она сопроводила подписью.
"В 11 лет бывает и так. Когда твой агент — талант истинный", — сообщила Ева Смирнова.
В ленте "Папины дочки. Новые" актриса исполнила роль Дианы Васильевы, третьей дочери Вениамина.
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