Звезда новых "Папиных дочек" Ева Смирнова приобрела машину в 11 лет

Актриса Ева Смирнова купила автомобиль в 11 лет

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда продолжения сериала "Папины дочки" Ева Смирнова купила машину в 11 лет. Об этом она сообщила в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса опубликовала видеоролик, на котором показала своё приобретение. Это автомобиль Geely ярко-красного цвета. Видео она сопроводила подписью.

"В 11 лет бывает и так. Когда твой агент — талант истинный", — сообщила Ева Смирнова.

В ленте "Папины дочки. Новые" актриса исполнила роль Дианы Васильевы, третьей дочери Вениамина.

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