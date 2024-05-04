Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В яичной скорлупе много кальция
Певица Орбакайте процитировала слова Пугачёвой после отмены концертов в России
Ипотечных должников освободят от долгов
Какие стендап-шоу можно посетить в мае в Москве
Балерина Волочкова в резкой форме ответила пытающейся ее спасти Кудрявцевой
Боня предложила отправиться с ней на Каннский фестиваль за шесть миллионов рублей
Как правильно приседать с собственным весом? Ответил фитнес-тренер
Мисселинг как новый страховой случай
Актриса Вупи Голдберг рассказала о беременности 15-летней дочери
Сборы российских проектов за границей выросли в 2 раза

Кассовые сборы российского кино за рубежом выросли в 2 раза

1:09
Кино

Сборы российских проектов за рубежом выросли в 2 раза. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на "Бюллетень кинопрокатчика".

Кассовые сборы российского кино за рубежом выросли в 2 раза
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

Сообщается, что с января по март сборы отечественных картин составили 11 миллионов долларов. Эта сумма в 2,1 раза превышает показатель за тот же самый период 2023 года.

При этом наиболее кассовыми проектами за границей стали картины "Маша и Медведь" (2,77 миллионов долларов), "Великолепная пятёрка" (1,5 миллионов), "Коты Эрмитажа" (1,4 миллионов), "Снежная королева: Разморозка" (1,07 миллионов), а также "Я иду играть" (1,037 миллионов). Наибольшую сумму российские работы собрали в Латинской Америке.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении министра культуры нашей страны Ольги Любимовой. Она предположила, что сборы кинопроката в России в 2024 году будут больше, чем в 2023-м.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Удаляем пень с помощью соли
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Последние материалы
Во Вьетнаме иностранцы жалуются на 40 градусную жару
PNAS: в Израиле археологи обнаружили доказательства описанных в Библии событий
Рецепт смузи из замороженных ягод с ананасовым соком
Как сохранить маникюр целым во время уборки
В Крыму реализуют шесть инвестпроектов по выращиванию мидий и устриц
Ветеринары назвали два продукта, которые нельзя давать кошкам
Почва для пионов имеет значение
Упражнения для тазобедренных суставов в домашних условиях
Элизабет Мосс заявила, что она была "недостаточно крута" для компании Анджелины Джоли
Ксения Собчак заступилась за Ивлееву: все эти "праведные" люди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников