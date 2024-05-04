Сборы российских проектов за границей выросли в 2 раза

Кассовые сборы российского кино за рубежом выросли в 2 раза

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Сборы российских проектов за рубежом выросли в 2 раза. Об этом пишет издание "Ведомости" со ссылкой на "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

Сообщается, что с января по март сборы отечественных картин составили 11 миллионов долларов. Эта сумма в 2,1 раза превышает показатель за тот же самый период 2023 года.

При этом наиболее кассовыми проектами за границей стали картины "Маша и Медведь" (2,77 миллионов долларов), "Великолепная пятёрка" (1,5 миллионов), "Коты Эрмитажа" (1,4 миллионов), "Снежная королева: Разморозка" (1,07 миллионов), а также "Я иду играть" (1,037 миллионов). Наибольшую сумму российские работы собрали в Латинской Америке.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении министра культуры нашей страны Ольги Любимовой. Она предположила, что сборы кинопроката в России в 2024 году будут больше, чем в 2023-м.