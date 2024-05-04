Актёр Джош Бролин рассказал, что хотел принять участие в фильме "Дэдпул и Росомаха"

Джош Бролин хотел сняться в фильме "Дэдпул и Росомаха", но его не пригласили

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Джош Бролин рассказал, что хотел принять участие в предстоящем фильме Шона Леви "Дэдпул и Росомаха". Однако его не пригласили в проект, поскольку героя убрали из картины. Об этом пишет портал "Cinema Blend".

Фото: ipernity.com by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Джош Бролин добавил, что ему по-настоящему понравилось исполнять роль Кейбла — одного из основных антагонистов "Дэдпула 2".

"Marvel — более сложный лабиринт, чем когда-либо будет. И я никогда не узнаю, к чему это привело, или что это такое, или с чем я связан, или с чем я не связан. С Кейблом было очень весело. Мне действительно понравилось играть эту роль. Я хотел сняться в этом фильме", — признался актёр.

Премьера картины "Дэдпул и Росомаха" пройдёт 26 июля. Главных героев в фильме сыграют Райан Рейнольдс и Хью Джекман.