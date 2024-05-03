Актриса Мария Ильюхина огорчилась, что её не позвали принять участие в продолжении "Ворониных"

Мария Ильюхина назвала предательством то, что её не позвали в продолжение "Ворониных"

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Мария Ильюхина назвала предательством тот факт, что её не позвали принять участие в продолжении популярного сериала "Воронины". Слова актрисы приводит издание "StarHit".

Фото: E-mail by Александра Чурикова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мария Ильюхина заявила, что не знала о продолжении ленты. Ей никто об этом не сказал, даже несмотря на то, что она находится в хороших отношениях со съёмочной группой.

"Меня решили не уведомлять об этом событии. А самый кринж ситуации в том, что я увидела референс со своей фотографией и объявление, что ищут актрису на мою роль... И при том, что я действующая артистка и была бы только рада вернуться в сериал. Я в прекрасных отношениях со всей съёмочной группой... Можно долго продолжать... Но это большое предательство по отношению ко мне!", — сообщила актриса.

При этом Мария Ильюхина отметила, что в предстоящем сериале её персонаж будет играть одну из ключевых ролей. Этот факт особенно огорчил актрису.

Продолжение сериала "Воронины" будет называться "Костя-Вера". Мария Ильюхина играла в ленте на протяжении 10 лет и исполняла роль Маши, дочери Веры и Константина.