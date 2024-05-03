Фестиваль "Дни московского кино" в Таиланде посетило более 25 тысяч человек

В Таиланде завершился фестиваль "Дни московского кино". Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий.
Мероприятие проходило с 29 февраля по 2 мая. Его посетило более 25 тысяч человек в 30 городах Таиланда. Во время фестиваля в кинотеатрах страны показали 5 фильмов: "Вызов", "Сердце пармы", "Либерия: Охотники за сокровищами", "Конёк-Горбунок", а также "Обратимая реальность".
"В рамках фестиваля "Дни московского кино" состоялся самый крупный кинотеатральный прокат российского кино в Азии", — добавил Алексей Фурсин, руководитель столичного департамента культуры.
В пресс-службе также отметили, что фильм "Вызов" был самым популярным у зрителей. При этом наибольшую аудиторию российские картины собрали в Бангкоке, Паттайе и на Пхукете.
Фестиваль "Дни московского кино" стал продолжением сотрудничества киноиндустрий России и Таиланда. В 2024 году страны планируют реализовать многие совместные проекты.
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