Фестиваль "Дни московского кино" в Таиланде посетило более 25 тысяч человек

В Таиланде завершился крупнейший прокат российского кино в Азии

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

В Таиланде завершился фестиваль "Дни московского кино". Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий.

Фото: flickr.com by Mark Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мероприятие проходило с 29 февраля по 2 мая. Его посетило более 25 тысяч человек в 30 городах Таиланда. Во время фестиваля в кинотеатрах страны показали 5 фильмов: "Вызов", "Сердце пармы", "Либерия: Охотники за сокровищами", "Конёк-Горбунок", а также "Обратимая реальность".

"В рамках фестиваля "Дни московского кино" состоялся самый крупный кинотеатральный прокат российского кино в Азии", — добавил Алексей Фурсин, руководитель столичного департамента культуры.

В пресс-службе также отметили, что фильм "Вызов" был самым популярным у зрителей. При этом наибольшую аудиторию российские картины собрали в Бангкоке, Паттайе и на Пхукете.

Фестиваль "Дни московского кино" стал продолжением сотрудничества киноиндустрий России и Таиланда. В 2024 году страны планируют реализовать многие совместные проекты.