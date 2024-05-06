"Ничего вы не понимаете в романтике": зрители по-новому взглянули на досадный киноляп с часами в "Служебном романе"

Киноляп с часами в "Служебном романе" обрёл новый смысл благодаря зрителям

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

В комедийной мелодраме Эльдара Рязанова "Служебный роман" есть досадный киноляп с часами.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus 1951 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во время сцены в гостях у Самохвалова (Олег Басилашвили), когда Новосельцев (Андрей Мягков) пытался поухаживать за Людмилой Прокофьевной (Алиса Фрейндлих), стрелки на настенных часах показывали время 22:35, однако после скандала, когда прошло точно не меньше пяти минут, время на часах осталось точно таким же.

То же самое происходило и на работе. И днём, и вечером на часах в кабинете Калугиной было 9:30.

Скорее всего, такие детали не несли в себе никакого философского смысла, а просто появились из-за недосмотра создателей фильма, но пользователи Сети склонны думать, что время в фильме застыло неспроста.