"Ничего вы не понимаете в романтике": зрители по-новому взглянули на досадный киноляп с часами в "Служебном романе"

В комедийной мелодраме Эльдара Рязанова "Служебный роман" есть досадный киноляп с часами.
Во время сцены в гостях у Самохвалова (Олег Басилашвили), когда Новосельцев (Андрей Мягков) пытался поухаживать за Людмилой Прокофьевной (Алиса Фрейндлих), стрелки на настенных часах показывали время 22:35, однако после скандала, когда прошло точно не меньше пяти минут, время на часах осталось точно таким же.
То же самое происходило и на работе. И днём, и вечером на часах в кабинете Калугиной было 9:30.
Скорее всего, такие детали не несли в себе никакого философского смысла, а просто появились из-за недосмотра создателей фильма, но пользователи Сети склонны думать, что время в фильме застыло неспроста.
"Там зарождалась любовь. А когда дело касается любви, время останавливается… Ничего вы не понимаете в романтике", — написал один из зрителей.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.