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"Ничего вы не понимаете в романтике": зрители по-новому взглянули на досадный киноляп с часами в "Служебном романе"

Киноляп с часами в "Служебном романе" обрёл новый смысл благодаря зрителям

1:02
Кино

В комедийной мелодраме Эльдара Рязанова "Служебный роман" есть досадный киноляп с часами.

Киноляп с часами в "Служебном романе" обрёл новый смысл благодаря зрителям
Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus 1951 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во время сцены в гостях у Самохвалова (Олег Басилашвили), когда Новосельцев (Андрей Мягков) пытался поухаживать за Людмилой Прокофьевной (Алиса Фрейндлих), стрелки на настенных часах показывали время 22:35, однако после скандала, когда прошло точно не меньше пяти минут, время на часах осталось точно таким же.

То же самое происходило и на работе. И днём, и вечером на часах в кабинете Калугиной было 9:30.

Скорее всего, такие детали не несли в себе никакого философского смысла, а просто появились из-за недосмотра создателей фильма, но пользователи Сети склонны думать, что время в фильме застыло неспроста.

"Там зарождалась любовь. А когда дело касается любви, время останавливается… Ничего вы не понимаете в романтике", — написал один из зрителей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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