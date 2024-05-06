Бодров был только рад: этот легендарный голливудский актёр мог бы поучаствовать в "Брате 2", но так и не снялся в нём

Фильм "Брат 2" знаменит не только ярким сюжетом и меткими цитатами, но и звёздными камео. В нём поучаствовали в роли самих себя Ирина Салтыкова, Валдис Пельш, Леонид Якубович и другие знаменитости.
По задумке в кадре должен был появиться и голливудский актёр Джон Малкович, но в результате его участие в фильме сорвалось. Сергей Бодров не только не расстраивался по этому поводу, но даже говорил, что всё вышло к лучшему.
По словам Бодрова, без голливудских актёров "Брат 2" получился более простым и жизненным фильмом — именно таким, какой близок простому народу, для которого он и снимался.
"Малкович не успел по срокам, но, странное дело, мне кажется, так даже лучше. Пригласили бы мы Шварценеггера — сразу бы всё приобрело какой-то сюрреалистический оттенок, а у нас другой кинематограф — не знаю даже, как его обозвать. Какой-то неожиданно настоящий, неожиданно достоверный. Вот поэтому людей и цепляет — им кажется, что это не кино актёров, не кино режиссёров. Это наше общее кино", — вспоминал Сергей Бодров.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.