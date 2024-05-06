Бодров был только рад: этот легендарный голливудский актёр мог бы поучаствовать в "Брате 2", но так и не снялся в нём

Легендарный голливудский актёр, который должен был сняться в "Брате 2"

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Фильм "Брат 2" знаменит не только ярким сюжетом и меткими цитатами, но и звёздными камео. В нём поучаствовали в роли самих себя Ирина Салтыкова, Валдис Пельш, Леонид Якубович и другие знаменитости.

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По задумке в кадре должен был появиться и голливудский актёр Джон Малкович, но в результате его участие в фильме сорвалось. Сергей Бодров не только не расстраивался по этому поводу, но даже говорил, что всё вышло к лучшему.

По словам Бодрова, без голливудских актёров "Брат 2" получился более простым и жизненным фильмом — именно таким, какой близок простому народу, для которого он и снимался.