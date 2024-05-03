Fox News показало видео, где Мэтью Макконахи и его жена появились без штанов: "Мы дорожим нашей текилой, а не штанами"

Мэтью Макконахи и его жена потеряли штаны в рекламе своего бренда текилы

Продвигая свое совместное предприятие Pantalones Tequila, супружеская пара Мэтью Макконахи и Камила МакКонахи поделилась рецептом идеальной маргариты без штанов.

Фото: YouTube канал Pantalones Organic Tequila by Скриншот видео YouTube канала Pantalones Organic Tequila is licensed under public domain

Дуэт появился на площадке для пиклбола как нельзя кстати по случаю и объявил Pantalones "Официальной текилой Пиклбола".

"Мы дорожим нашей текилой, а не штанами", — заявили Макконахи и Камила в пресс-релизе.

В рекламном ролике пара начинает готовить коктейль в белых "теннисных" костюмах, но по мере продолжения у них исчезают штаны.

"На фотоснимке пары, которым поделился с Fox News Digital представитель Pantalones, видно, как пара воссоздает культовый плакат Tennis Girl 70-х годов. Дуэт бесстыдно оглядывается в камеру, их ягодицы размыты", — пишет Fox News.

Бренд tequila был запущен в 2023 году и уже добился огромного успеха. Представитель компании отметил, что идея принадлежала самой паре. В пресс-релизе отмечается, что в большинстве их рекламных роликов на 2024 год не будет брюк.

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