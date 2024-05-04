Компания "Talker Research" выяснила оптимальную продолжительность кинолент

Зрители назвали идеальную продолжительность кинолент. Об этом пишет издание "The Guardian" со ссылкой на компанию "Talker Research".
В ходе исследования представители организации опросили примерно 2 тысячи жителей США. Большинство американцев назвали оптимальной длиной фильма 1 час 30 минут. При этом около 50% опрошенных указали, что двухчасовые картины приемлемы. В то же время проекты, которые длятся больше 2-х часов, согласны смотреть 2% зрителей.
Тем не менее хронометраж многих успешных в прокате фильмов составляет более 2-х часов. Например, к таким картинам относятся проекты "Титаник" и "Аватар".
Артист раскрыл подробности личной жизни.