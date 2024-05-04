Компания "Talker Research" выяснила оптимальную продолжительность кинолент

Исследование: идеальная продолжительность фильма — 1 час 30 минут

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

Зрители назвали идеальную продолжительность кинолент. Об этом пишет издание "The Guardian" со ссылкой на компанию "Talker Research".

Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе исследования представители организации опросили примерно 2 тысячи жителей США. Большинство американцев назвали оптимальной длиной фильма 1 час 30 минут. При этом около 50% опрошенных указали, что двухчасовые картины приемлемы. В то же время проекты, которые длятся больше 2-х часов, согласны смотреть 2% зрителей.

Тем не менее хронометраж многих успешных в прокате фильмов составляет более 2-х часов. Например, к таким картинам относятся проекты "Титаник" и "Аватар".