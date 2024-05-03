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Советский фильм про Древнюю Русь, по сравнению с которым даже "Мушкетёры" кажутся достоверными

Этот советский фильм про Древнюю Русь разозлил историков

1:16
Кино

В советское время снималось множество исторических фильмов. Большинство из них нравились зрителям, однако снимать кино об ушедших временах всегда сложно из-за того, что нужно продумывать абсолютно каждую мелочь, чтобы на экране всё выглядело достоверно, и режиссёры не всегда справлялись с этой задачей.

Этот советский фильм про Древнюю Русь разозлил историков
Фото: commons.wikimedia.org by Apollinary Vasnetsov is licensed under Creative Commons CC0 License

В 1978 году на экраны вышел фильм "Ярославна, королева Франции" режиссёра Игоря Масленникова, снявшего серию детективов о Шерлоке Холмсе. Время действия "Ярославны" происходит в 11 веке. О нём осталось не очень много исторических документов, однако, даже не будучи специалистами, многие зрители заметили откровенные промахи создателей фильма.

Зрители обратили внимание на то, что главная героиня Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, носит простую рубаху и удлинённую стрижку. В древности девушки лишались длинных кос только в случае болезни или в качестве наказания, если они в чём-то провинились.

Пользователи Сети отметили, что Елена Коренева, сыгравшая Ярославну, прекрасная актриса, но в этом фильме она похожа скорее на крестьянку, чем на княжескую дочь.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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