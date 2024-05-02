Стилист "Модного приговора" Лилия Рах высказалась про образы актрис во время закрытия ММКФ

Лилия Рах оценила образы актрис во время закрытия ММКФ

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Стилист шоу "Модный приговор" Лилия Рах оценила образы актрис во время закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом пишет издание "StarHit".

Фото: flickr.com by Victor Sergeevich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лилия Рах восхитилась нарядами Екатерины Волковой, Анны Пересильд, Настасьи Самбурской и Дины Корзун. В особенности она отметила платье Настасьи Самбурской: стилисту нравятся дерзкие образы.

"Хорошо. Есть дерзость, есть какая-то фэшн-агрессия, такое заявление. Только я не поняла материала, а так всё великолепно, в том числе, и по пропорциям", — поделилась Лилия Рах.

Однако образ Любови Аксёновой она не слишком высоко оценила. Стилист сообщила, что, по её мнению, наряд актрисы не до конца проработан.

"Неплохо, но здесь, мне кажется, могла бы как-то получше, Как-то так", — заявила она.

Напомним, что ММКФ проходил с 19 по 26 апреля. Фестиваль является одним из старейших в мире. В первый раз он состоялся в 1935 году.