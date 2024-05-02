Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы лучшие города для экскурсионного отдыха в России
5 причин почему ваша кошка кладет лапы вам на лицо
Цена нефти в 2024 году будет колебаться в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель
Из-за правил маркировки икра в России подорожает на 15%
Врач Терентьева: самыми полезными ягодами считаются черника, голубика и клюква
"Согласие" выплатило 1,8 млн рублей за пожар в фермерской постройке с животными
Эксперты назвали пять авто, с которыми не хотят расставаться владельцы
Как предотвратить возвращение избыточного веса
Стало известно, как часто выгуливать собаку
Стилист "Модного приговора" Лилия Рах высказалась про образы актрис во время закрытия ММКФ

Лилия Рах оценила образы актрис во время закрытия ММКФ

1:12
Кино

Стилист шоу "Модный приговор" Лилия Рах оценила образы актрис во время закрытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом пишет издание "StarHit".

Лилия Рах оценила образы актрис во время закрытия ММКФ
Фото: flickr.com by Victor Sergeevich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лилия Рах восхитилась нарядами Екатерины Волковой, Анны Пересильд, Настасьи Самбурской и Дины Корзун. В особенности она отметила платье Настасьи Самбурской: стилисту нравятся дерзкие образы.

"Хорошо. Есть дерзость, есть какая-то фэшн-агрессия, такое заявление. Только я не поняла материала, а так всё великолепно, в том числе, и по пропорциям", — поделилась Лилия Рах.

Однако образ Любови Аксёновой она не слишком высоко оценила. Стилист сообщила, что, по её мнению, наряд актрисы не до конца проработан. 

"Неплохо, но здесь, мне кажется, могла бы как-то получше, Как-то так", — заявила она.

Напомним, что ММКФ проходил с 19 по 26 апреля. Фестиваль является одним из старейших в мире. В первый раз он состоялся в 1935 году.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Последние материалы
Россияне жалуются на трехлетний писк в ушах
В Курской области ввели ограничения для мигрантов: начали с такси
Скручивание: стандартное и эффективное упражнение на пресс
Индонезия приняла самое большое число туристов за четыре года
Юрист: участникам ВОВ установлена ежегодная федеральная денежная выплата
Диетолог Соломатина: после поста рекомендуется употреблять молочные белки
Политолог Ищенко прокомментировал вероятность ввода европейских войск на Украину
Что такое плазмолифтинг и кому он нужен
Богачев: вспышка на Солнце не повлияет на Землю и не вызовет магнитную бурю
"СОГАЗ" сообщил о смерти исполнительного директора Антона Барышека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников