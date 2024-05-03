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Привычка американцев, из-за которой Сергей Бодров называл США страной лицемерия

Привычка американцев, удивившая Сергея Бодрова во время его поездки в США

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Кино

Сергей Бодров всю жизнь был уверен, что у Америки нет будущего. Он не понимал образа жизни американцев и подмечал яркие детали их быта, из-за которых пришёл к выводу, что эта страна не может жить честно.

Привычка американцев, удивившая Сергея Бодрова во время его поездки в США
Фото: commons.wikimedia.org by FJM88NL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во время своего пребывания в США Бодров обратил внимание на момент, после которого стал называть Америку страной лицемерия. В Штатах было запрещено распивать алкогольные напитки на улицах, однако людям продавали непрозрачные пакеты, в которых можно было прятать спиртное и таким образом потихоньку нарушать запрет.

Бодров отмечал абсурдность ситуации: все знали о том, что люди делают то, что запрещено, но их никто не трогал, потому что непрозрачные пакеты позволяли им притворяться законопослушными.

Впрочем, если бы Бодров не погиб, то через два года он увидел бы то же самое и в России.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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