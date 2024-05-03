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В мультфильме "Снежная королева" есть отсылка к одной из комедий Рязанова

Эту отсылку в "Снежной королеве" поняли только знатоки советского кино

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Кино

В 1957 году на советские экраны вышел мультфильм Льва Атаманова "Снежная королева" по одноимённой сказке Ханса Кристиана Андерсена. В восторге от красивой рисованной истории были не только дети, но и взрослые.

Эту отсылку в "Снежной королеве" поняли только знатоки советского кино
Фото: commons.wikimedia.org by Lars Thulin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Внимательные зрители заметили, что в мультфильме есть отсылка к новогодней комедии Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", которая вышла в 1956 году.

В то время многие девушки стремились подражать Людмиле Гурченко и готовы были стоять в огромных очередях, чтобы приобрести такую же белую муфту, какая красовалась на кистях героини Людмилы Марковны в "Карнавальной ночи".

Лев Атаманов не остался в стороне от этой моды и решил обыграть её в своём мультфильме. Так и вышло, что у Герды появилась точно такая же муфта, которую она отдала разбойнице в обмен на свободу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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