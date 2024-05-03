В мультфильме "Снежная королева" есть отсылка к одной из комедий Рязанова

В 1957 году на советские экраны вышел мультфильм Льва Атаманова "Снежная королева" по одноимённой сказке Ханса Кристиана Андерсена. В восторге от красивой рисованной истории были не только дети, но и взрослые.
Внимательные зрители заметили, что в мультфильме есть отсылка к новогодней комедии Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь", которая вышла в 1956 году.
В то время многие девушки стремились подражать Людмиле Гурченко и готовы были стоять в огромных очередях, чтобы приобрести такую же белую муфту, какая красовалась на кистях героини Людмилы Марковны в "Карнавальной ночи".
Лев Атаманов не остался в стороне от этой моды и решил обыграть её в своём мультфильме. Так и вышло, что у Герды появилась точно такая же муфта, которую она отдала разбойнице в обмен на свободу.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.