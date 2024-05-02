Премьера сериала "На автомате" со Славой Копейкиным в главной роли состоится 5 июня

Криминальная комедия "На автомате" со Славой Копейкиным выйдет 5 июня

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Премьера криминальной комедии Бориса Акопова "На автомате" состоится 5 июня. Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на представителей Кинопоиска.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Главные роли в проекте исполнили Слава Копейкин и Денис Косиков. Кроме них в сериале можно будет увидеть Александру Урсуляк, Маргариту Галич, Ивана Добронравова и других актёров.

"На автомате" — криминальная комедия, но мой персонаж, как и персонаж Дениса, с криминалом никак не связаны. Мы случайно прикасаемся к этому миру, находя автоматы. И эта история в целом не о каких-то крутых пацанах, которые знают жизнь. Они ничего не знают. Так что местами это комедия положений", — рассказал Слава Копейкин.

По сюжету двое братьев Рома и Женя решают заработать благодаря продаже автоматов в даркнете. Однако в результате в этой истории оказываются замешаны абсолютно все проживающие в городе.