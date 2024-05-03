Дженнифер Энистон раскрыла секрет своего питания, который позволяет ей сохранять стройную фигуру в 55 лет

Дженнифер Энистон рассказала, что ей помогает сохранять стройность

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Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которой уже исполнилось 55 лет, поражает своей стройной фигурой, которой могут позавидовать и молодые девушки.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Секрет стройности Энистон прост: она отдаёт предпочтение блюдам с высоким содержанием белка и не забывает про супы и овощи, однако она не сторонница слишком жёсткой диеты. Дженнифер позволяет себе расслабиться в выходные. Она не запрещает себе в субботу и воскресенье полакомиться пиццей, пастой или чизбургером, однако ещё больше ей нравится кое-что другое.

"Зависит от ситуации, но мексиканская еда — моя любимая", — призналась Энистон в интервью изданию People.

Также актриса регулярно делает упражнения, без которых даже самые строгие ограничения в питании не дали бы значительных результатов.