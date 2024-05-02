Эвелина Блёданс вспомнила, как плавала в реке Лимпопо вместе со змеями

Эвелина Блёданс купалась со змеями в реке Лимпопо: "Страшно, но кайфово!"

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс во время передачи "УТРО.ТНТ" рассказала о том, что ей запомнилось со съёмок проекта "Звёзды в Африке". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на представителей телеканала "ТНТ".

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Эвелина Блёданс сообщила, что ей очень понравилась Африка. Там она плавала в местных водоёмах. Даже несмотря на то, что ей могла грозить опасность. При этом актриса и телеведущая заявила, что каждое утро купалась в реке Лимпопо, в которой было много змей.

"Рядом со мной иногда плавали змеи, но я понимала: разве из-за того, что тут рядом змеи, я что не буду купаться в Лимпопо? Когда у меня ещё будет такая возможность! <...> Это было страшно, но кайфово!", — рассказала Эвелина Блёданс.

Ранее Pravda.Ru писала, какие действия следует предпринять, чтобы на дачном участке не было змей.