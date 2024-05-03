Александр Клюквин, озвучивший книги о Гарри Поттере, негативно высказался об их авторе Джоан Роулинг: "Есть много дур на свете"

Озвучивший аудиокниги о Гарри Поттере актёр Клюквин назвал дурой Джоан Роулинг

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Александр Клюквин, озвучивший книги о Гарри Поттере, резко высказался об их авторе Джоан Роулинг. Клюквин прокомментировал слова писательницы о том, что она против СВО, и назвал её дурой.

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"Да по барабану она мне. Есть много дур на свете, да пусть и будет. Пусть будет и Джоан Роулинг", — сказал актёр в программе RTVI "Легенда".

Также он вспомнил, как Роулинг несколько лет назад заявила, что она негативно относится к людям нетрадиционной ориентации. Он предположил, что после этого толерантные британцы заставили её негативно высказаться о спецоперации.

Клюквин назвал Великобританию "мелкобританией" и высказал своё мнение о том, что у жителей этой страны остались только амбиции и остров.