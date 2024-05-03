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Александр Клюквин, озвучивший книги о Гарри Поттере, негативно высказался об их авторе Джоан Роулинг: "Есть много дур на свете"

Озвучивший аудиокниги о Гарри Поттере актёр Клюквин назвал дурой Джоан Роулинг

0:49
Кино

Актёр Александр Клюквин, озвучивший книги о Гарри Поттере, резко высказался об их авторе Джоан Роулинг. Клюквин прокомментировал слова писательницы о том, что она против СВО, и назвал её дурой.

Озвучивший аудиокниги о Гарри Поттере актёр Клюквин назвал дурой Джоан Роулинг
Фото: commons.wikimedia.org by Loadmaster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Да по барабану она мне. Есть много дур на свете, да пусть и будет. Пусть будет и Джоан Роулинг", — сказал актёр в программе RTVI "Легенда".

Также он вспомнил, как Роулинг несколько лет назад заявила, что она негативно относится к людям нетрадиционной ориентации. Он предположил, что после этого толерантные британцы заставили её негативно высказаться о спецоперации.

Клюквин назвал Великобританию "мелкобританией" и высказал своё мнение о том, что у жителей этой страны остались только амбиции и остров.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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