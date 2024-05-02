Не нужно жрать пиццу на ночь: Анна Чиповская рассказала о самоограничениях в питании

Анна Чиповская призналась, что после 35 лет строго следит за рационом

Анна Чиповская заявила, что после 35 лет перестала есть пиццу на ночь. Актриса призналась, что с возрастом стала тщательнее следить за своим рационом. При этом она очень любит что-нибудь приготовить и принять гостей, чтобы отдохнуть и поболтать с друзьями.

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"Самоограничения в еде, конечно, присутствуют. После 35 лет пиццу уже не нужно жрать на ночь", — заявила она.

Актриса раскрыла личные секреты восстановления после съемок. Она призналась, что ничего не делает, кроме сна и еды. Правда, еще диван и коты. Здравомыслящий человек понимает, что нужно периодически брать отпуск. Что она и собирается сделать в августе.

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