Не нужно жрать пиццу на ночь: Анна Чиповская рассказала о самоограничениях в питании

Анна Чиповская заявила, что после 35 лет перестала есть пиццу на ночь. Актриса призналась, что с возрастом стала тщательнее следить за своим рационом. При этом она очень любит что-нибудь приготовить и принять гостей, чтобы отдохнуть и поболтать с друзьями.

Фото: a.veprev/photo by Александр Вепрев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.