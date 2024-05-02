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Люблю безмерно: Виктор Бычков, "Кузьмич" из "Особенностей национальной охоты", поздравил жену

Актер Виктор Бычков поздравил свою третью жену с днем рождения

1:02
Кино

Актер Виктор Бычков, получивший широкую известность за роль Кузьмича в "Особенностях национальной охоты", поздравил жену Полину Белинскую с днем рождения. Она младше его на 23 года, вместе они воспитывают сына Добрыню.

Актер Виктор Бычков поздравил свою третью жену с днем рождения
Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Семенихина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Несколько лет назад театральный режиссер Полина Белинская перенесла инсульт и две операции на мозге. Женщина до сих пор восстанавливается после тяжелой болезни.

В день рождения жены, 2 мая, Бычков опубликовал в соцсетях длинное стихотворение и написал:

"Люблю безмерно, мы победим последствия инсульта, верю! Твой Виктор".

Это третий брак актера. В юности у него родился сын Григорий, но союз с его матерью распался через год. Во втором браке родились двое детей, но супруги не смогли сохранить семью и тоже расстались.

Ранее Правда.ру писала, что Владимир Вдовиченков счастлив быть под каблуком

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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