Люблю безмерно: Виктор Бычков, "Кузьмич" из "Особенностей национальной охоты", поздравил жену

Актер Виктор Бычков, получивший широкую известность за роль Кузьмича в "Особенностях национальной охоты", поздравил жену Полину Белинскую с днем рождения. Она младше его на 23 года, вместе они воспитывают сына Добрыню.
Несколько лет назад театральный режиссер Полина Белинская перенесла инсульт и две операции на мозге. Женщина до сих пор восстанавливается после тяжелой болезни.
В день рождения жены, 2 мая, Бычков опубликовал в соцсетях длинное стихотворение и написал:
"Люблю безмерно, мы победим последствия инсульта, верю! Твой Виктор".
Это третий брак актера. В юности у него родился сын Григорий, но союз с его матерью распался через год. Во втором браке родились двое детей, но супруги не смогли сохранить семью и тоже расстались.
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