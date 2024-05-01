Подкаблучник: Владимир Вдовиченков признался, что рад быть под каблуком у известной актрисы

Актер Владимир Вдовиченков рассказал о своей личной жизни, поделившись подробностями отношений с женой, актрисой Еленой Лядовой. Он признался, что является подкаблучником, потому что во всем зависит от супруги.
Жена для Владимира Вдовиченкова не только любимый человек, но и заботливая жена, друг и прекрасный менеджер, от которого он во многом зависит.
"Я подкаблучник. Жена у меня на самом деле хороший советчик, это важно. Так случилось, что я был много раз женат, в этом нет ничего плохого или хорошего. Но каждый раз убеждался, что от женщины зависит не просто полдела, а 99 процентов", — признался Владимир.
Актер добавил, что проводит с любимой женщиной почти все свободное время, и это общение делает его более мягким.
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