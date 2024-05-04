Советские актёры, которые поменяли свои фамилии на другие

Эти известные советские актёры изменили свои фамилии

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку знаменитых советских актёров, которые поменяли свои фамилии.

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Андрей Миронов

При рождении будущий народный артист РСФСР носил фамилию Менакер. Однако родители Андрея сочли, что с таким родовым именем их сыну будет сложно жить в обществе. В третий класс мальчик уже пошёл, как Миронов: такова фамилия его матери.

Георгий Милляр

Будущий народный артист РСФСР родился с родовым именем де Милье. Но после Октябрьской революции (1917 год) его мать решила изменить фамилию как себе, так и сыну. Она сделала это, чтобы избежать возможных репрессий — их род был знатным. Так Георгий стал Милляром.

Фаина Раневская

На самом деле народную артистку Советского Союза изначально звали Фанни Фельдман. Однако у актрисы были не слишком хорошие отношения с родителями. Поэтому она решила полностью изменить своё имя. Причём новую фамилию она взяла, как у одной из героинь пьесы "Вишнёвый сад" Антона Чехова.