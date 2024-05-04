Советские актёры, которые поменяли свои фамилии на другие

Pravda.Ru сделала подборку знаменитых советских актёров, которые поменяли свои фамилии.
При рождении будущий народный артист РСФСР носил фамилию Менакер. Однако родители Андрея сочли, что с таким родовым именем их сыну будет сложно жить в обществе. В третий класс мальчик уже пошёл, как Миронов: такова фамилия его матери.
Будущий народный артист РСФСР родился с родовым именем де Милье. Но после Октябрьской революции (1917 год) его мать решила изменить фамилию как себе, так и сыну. Она сделала это, чтобы избежать возможных репрессий — их род был знатным. Так Георгий стал Милляром.
На самом деле народную артистку Советского Союза изначально звали Фанни Фельдман. Однако у актрисы были не слишком хорошие отношения с родителями. Поэтому она решила полностью изменить своё имя. Причём новую фамилию она взяла, как у одной из героинь пьесы "Вишнёвый сад" Антона Чехова.
Артист раскрыл подробности личной жизни.