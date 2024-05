Отзвуки душевной непогоды: Светлана Немоляева раскрыла свое отношение к героине фильма "Служебный роман"

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, что с пониманием относится к чувствам своей героини Оли Рыжовой из фильма "Служебный роман".

Фото: YouTube канал Sun Way by Скриншот видео YouTube канала Sun Way is licensed under public domain