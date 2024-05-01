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Отзвуки душевной непогоды: Светлана Немоляева раскрыла свое отношение к героине фильма "Служебный роман"

Светлана Немоляева заявила, что не осуждает свою героиню из фильма "Служебный роман"

1:39
Кино

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, что с пониманием относится к чувствам своей героини Оли Рыжовой из фильма "Служебный роман".

Светлана Немоляева заявила, что не осуждает свою героиню из фильма "Служебный роман"
Фото: YouTube канал Sun Way by Скриншот видео YouTube канала Sun Way is licensed under public domain

"Уверена, что у нее сохранились светлые, незапятнанные воспоминания о прошлой жизни. Осуждать ее за это я бы не решилась", — прокомментировала она.

По ее мнению, Рыжова не из тех женщин, которые стремятся разрушить чью-то семейную жизнь. В этом плане герою Олега Басилашвили ничего не угрожало. Оля всего лишь романтичная особа, сохранившая веру в принца и в то, что первая любовь навсегда. По словам 87-летней актрисы Рыжову не за что так строго судить, как это случилось в фильме.

По сценарию отдавшаяся нахлынувшим эмоциям Оля стала объектом насмешек и осуждения со стороны коллег. И только ее старинный друг Новосельцев и, казалось бы бесчувственная начальница защитили и поддержали ее.

Судя по тому, что зрители отнеслись к Оле Рыжовой с симпатией и сочувствием, Эльдар Рязанов смог показать все тонкие грани характера запутавшейся, но такой трогательной героини, а Немоляева достоверно воплотила их на экране.

"Конечно, можно было бы изобразить Рыжову как отрицательную героиню, которая назойливо пристает к Басилашвили. Но было бы ли это хорошо для фильма? Вряд ли", — добавила актриса.

Ранее Правда.ру писала, что Никита Панфилов узнал об измене жены от маленького сына: "Буду слушаться маму, папу и дядю".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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