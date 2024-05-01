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Елизавета Арзамасова поздравила россиян с 1 мая и посоветовала "крылья расправлять навстречу счастью"

Елизавета Арзамасова заявила, что всем надо "крылья расправлять навстречу счастью"

1:20
Кино

Елизавета Арзамасова, исполнительница роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", поздравила жителей России с 1 мая. Об этом она написала в своём Instagram*-аккаунте.

Елизавета Арзамасова заявила, что всем надо "крылья расправлять навстречу счастью"
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса пожелала подписчикам любви и понимания, даже несмотря на то, что со 2 мая начинается похолодание. При этом она посоветовала "крылья расправлять навстречу счастью".

"Сердце радуется! Какой хороший день! 1 мая — предчувствие лета, цветущие сады, солнце, улыбчивые люди. Я поздравляю всех нас с этим днём. Говорят, что с завтрашнего дня нас ожидает похолодание, но разве от температуры на улице зависит температура сердца? Самое главное: любви нам всем и понимания: беречь друга, вдохновлять, никогда не огорчать, дышать полной грудью этот замешанный на цветении весенний воздух! Держаться подальше от негатива. Крылья расправлять навстречу счастью!", — написала звезда "Папиных дочек".

Ранее Елизавета Арзамасова показала поклонникам, как умеет готовить её 3-летний сын Лев.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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