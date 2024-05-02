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Валерия Гай Германика рассказала, как она добивается правдоподобности от актёров во время съёмок сериала про княгиню Ольгу

Валерия Гай Германика рассказала о съёмках сериала про княгиню Ольгу

2:29
Кино

Год назад появилась информация о том, что Валерия Гай Германика снимает сериал про княгиню Ольгу, однако с тех пор об этом проекте ничего не было известно. Не так давно Германика приоткрыла завесу тайны и рассказала, что вовсю работает над сериалом.

Валерия Гай Германика рассказала о съёмках сериала про княгиню Ольгу
Фото: commons.wikimedia.org by Clio20 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она призналась, что её не устраивает то, как сейчас снимают историческое кино, и решила создать свой сериал с новым взглядом и новой подачей. Германика хочет, чтобы сериал получился моднее и ближе к зрителю, но в то же время ей важно, чтобы то, что происходит на экране, соответствовало эпохе, действие которой показано в сериале.

Германика понимает, что актёры не могут в полной мере проявлять свои способности, когда они ничего не знают о 10 веке, в котором жила княгиня Ольга.

"Я рассказываю им, как мыслит человек в 10 веке, и хотя я об этом толком ничего не знаю, я могу чувствовать это. Я читала, анализировала и пришла к выводам, исходя из поступков людей того времени: что они делали и как жили русы со славянами, как они взаимодействовали. И я примерно поняла. Мы исключаем всё, что есть у нас сейчас, всю эту современную психологию с родительскими травмами и проработками. И остаётся человек, который просто выживает. Одни выживают, другие грабят, забирают. Исходя из этой конструкции, я наращивала на них психофизику", — рассказала Германика в интервью Фёдору Бондарчуку.

В другом интервью, которое Германика дала Ксении Собчак, она упомянула о том, что для неё очень важен язык, на котором разговаривают герои. Чтобы сделать речь персонажей более правдоподобной, Германика решила использовать смесь старогреческого, старославянского и древнескандинавского языков, добавив к ним и современный русский язык.

Главную роль в исполнит Софья Эрнст. Не все зрители, ожидающие выхода сериала, в восторге от такого выбора. Они считают, что такую яркую личность, как княгиня Ольга, должна была сыграть более эмоциональная и харизматичная актриса. Также некоторые пользователи Сети обратили внимание на слова Германики о том, что она хочет, чтобы сериал получился модным, и отметили, что им нужно не модное, а достоверное историческое кино.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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