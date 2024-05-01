Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медсправку отменили, светофоры перенастроили и ещё 3 важных изменения для водителей
Галактики в ранней Вселенной развивались на удивление быстро
Власти Таиланда рассматривают возможность возобновления прямых рейсов в Россию
bioRxiv: впервые удалось пересадить почку от одного плода крысы к другому
Как приготовить с вечера овсянку с семенами чиа и вишней на завтрак
Поляки протестуют против втягивания их страны в войну на Украине
Эксперты объяснили, почему после 40 лет сложнее худеть
Посадите на участке долихос
Николай Платошкин раскритиковал решение Центробанка по сохранению ключевой ставки
Актриса Елизавета Янковская рассказала про трудности, с которыми сталкивалась из-за известности семьи

Елизавета Янковская рассказала, что испытывала трудности из-за известности семьи

1:38
Кино

Елизавета Янковская рассказала, что раньше ей было тяжело из-за известности её семьи. Слова актрисы приводит издание "StarHit".

Елизавета Янковская рассказала, что испытывала трудности из-за известности семьи
Фото: commons.wikimedia.org by VANIA BARBARA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она рассказала, что сейчас не существует слова, которое бы выражало проблемы детей из знаменитых семей. Актриса также поделилась, что в школьные времена её обижали сверстники. Тем не менее Елизавета Янковская давала им сдачи. 

"Я всегда знала, что от меня ждут великих совершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я училась в обычной образовательной школе — и постоянно там дралась. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист", — сообщила актриса.

Кроме того, по словам Елизаветы Янковской, до 12 лет у неё не было подруг. Когда же она стала поступать в вуз, то другие будущие студенты её сторонились и говорили о блате. 

Напомним, что Елизавета является внучкой народного артиста Советского Союза Олега Янковского и дочерью Филиппа Янковского. Сейчас актрисе 29 лет. К этому возрасту она приняла участие в таких картинах, как "Ника", "Подельники" и других.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часова Яра Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Последние материалы
Количество пограничников в аэропортах Франции перед ОИ-2024 будет увеличено
Что делать, если снится умерший и зовет за собой: советы священника и психолога
Рецепт вкусного песто из портулака, орехов и семечек
Авиакомпания "Победа" не пустила трезвую туристку на рейс в Мурманске
Как ускорить процесс набора мышечной массы
Автоэксперт Ревин рассказал, как заставить аккумулятор служить дольше
Как ухаживать за луковичными цветами
Певица Валерия показала, как выглядит её 86-летняя мама
Мария Аронова призналась, что боялась Владимира Этуша: "Мог ударить палкой"
В Дубае закрыли дело о ДТП с участием игрока "Спартака" Промеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников