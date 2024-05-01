Актриса Елизавета Янковская рассказала про трудности, с которыми сталкивалась из-за известности семьи

Елизавета Янковская рассказала, что испытывала трудности из-за известности семьи

1:38 Your browser does not support the audio element. Кино

Елизавета Янковская рассказала, что раньше ей было тяжело из-за известности её семьи. Слова актрисы приводит издание "StarHit".

Фото: commons.wikimedia.org by VANIA BARBARA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она рассказала, что сейчас не существует слова, которое бы выражало проблемы детей из знаменитых семей. Актриса также поделилась, что в школьные времена её обижали сверстники. Тем не менее Елизавета Янковская давала им сдачи.

"Я всегда знала, что от меня ждут великих совершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я училась в обычной образовательной школе — и постоянно там дралась. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист", — сообщила актриса.

Кроме того, по словам Елизаветы Янковской, до 12 лет у неё не было подруг. Когда же она стала поступать в вуз, то другие будущие студенты её сторонились и говорили о блате.

Напомним, что Елизавета является внучкой народного артиста Советского Союза Олега Янковского и дочерью Филиппа Янковского. Сейчас актрисе 29 лет. К этому возрасту она приняла участие в таких картинах, как "Ника", "Подельники" и других.