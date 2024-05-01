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Третья жизнь Бориса Галкина: актер обрел новую семью и намерен сам выдать 6-летнюю дочь замуж

76-летний актер Борис Галкин заявил, что надеется сам выдать замуж свою младшую дочь

1:18
Кино

Заслуженный артист России Борис Галкин, прямой потомок фельдмаршала Кутузова, нашел новую семью в лице своей четвертой жены певицы Инны Разумихиной, которая младше его на 26 лет.

76-летний актер Борис Галкин заявил, что надеется сам выдать замуж свою младшую дочь
Фото: YouTube канал Мария Середенко by Скриншот видео YouTube канала Мария Середенко is licensed under public domain

Их разница в возрасте не помешала сыграть свадьбу в 2013 году. У пары долго не было детей, но, наконец, у них родилась дочка Анечка. Это событие придало силы и оптимизма 76-летнему актеру.

"С рождением Ани началась моя третья жизнь. Уже третья. Мне за 70 лет, но я намерен сам выдать дочь замуж. Занимаюсь спортом, много двигаюсь, работаю, выступаю, своими руками все делаю по дому", — заверил Борис Галкин.

В предыдущем браке с Еленой Демидовой он воспитывал ее детей от предыдущих отношений: Марию и Владислава, к которым относился как к родным. Владислав Галкин, известный по сериалу "Дальнобойщики" и фильму "Ворошиловский стрелок", умер в 2010 году в возрасте 38 лет.

Ранее Правда.ру писала, что звезда сериала "Пес" Никита Панфилов узнал про измену жены от маленького сына. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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