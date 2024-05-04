Как кинематографисты используют искусственный интеллект в индустрии

Для чего на самом деле в кино используют искусственный интеллект

1:49 Your browser does not support the audio element. Кино

В последние годы всё большую популярность набирает искусственный интеллект. Сейчас его применяют даже при создании фильмов! Причём идея внедрения ИИ в киноиндустрию не нова: на самом деле определенные прообразы современных технологий стали использовать ещё в 2000-х годах.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако в те времена к инструментам ИИ и машинному обучению прибегали не так активно. Тогда в основном их применяли лишь для добавления определённых спецэффектов в кадр. Сейчас же всё гораздо сложнее.

Кинематографисты с помощью ИИ могут не только привнести спецэффекты в картину, но и узнать предпочтения аудитории. Кроме того, в индустрии искусственный интеллект используется для регулирования определённых вещей в кадре (так, благодаря ему можно отредактировать движения рта актёра при переводе его речи на другой язык), создания целых миров, написания сценария. Например, в России не так давно вышел сериал "Сидоровы". Сценарий к нему полностью создал ИИ. При этом перечислена только часть вещей, за которые отвечает искусственный интеллект: его применение действительно многообразно в индустрии.

Отдельное направление использования ИИ в кино — создание дипфейков. Это метод, благодаря которому можно с успехом воссоздать внешность и голос абсолютно любого человека. Тем не менее сейчас ведутся споры относительно того, насколько дипфейки этичны. Например, в прошлом месяце режиссёр Никита Михалков назвал метод "страшной опасностью".

Кстати, не всем людям нравится применение ИИ в кино. В апреле зрители возмутились фильмом "Что сделала Дженнифер". Они обвинили компанию "Netflix" в использовании нейросетей.