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Турецкие фильмы, которые стоит посмотреть, когда надоест плакать над "Зимородком"

Турецкие фильмы, которые развеют грусть с первой минуты

1:05
Кино

Турецкое кино в первую очередь ассоциируется с сериалами "Великолепный век" и "Зимородок", которые заставляют всплакнуть самых сентиментальных зрителей, однако в Турции снимают не только слезоточивые мелодрамы, но и комедии с искромётным юмором.

Турецкие фильмы, которые развеют грусть с первой минуты
Фото: web.archive.org by Jorge Franganillo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Комедия "С кем ты танцуешь?" посвящена сложным темам одиночества и борьбы с детскими комплексами, но эти вопросы раскрываются в фильме с невероятной лёгкостью, которая заставляет задуматься о том, что люди часто сами усложняют всё вокруг. К тому же в комедии, как видно из названия, много танцев, что ещё сильнее вносит настроение радости и веселья.

В романтической комедии "Убей меня, любимый" затрагивается не менее серьёзная тема брака и кризиса отношений, однако и здесь вместо тягостного ощущения зрителям обеспечены улыбки и смех.

Также поклонники турецкого кино хвалят фильм "Время счастья" и сериалы "Золовка" и "Всё из-за любви", которые радуют свежим юмором в сочетании с блестящей актёрской игрой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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