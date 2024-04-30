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Актриса Дарья Верещагина призналась, что с детства мечтала сыграть Алису Селезнёву

Мечта сбылась: Дарья Верещагина с детства хотела сыграть Алису Селезнёву

0:55
Кино

Дарья Верещагина призналась, что с детства мечтала о роли Алисы Селезнёвой. Её желание сбылось — она сыграла героиню в фильме "Сто лет тому вперёд". Об этом пишет издание "Известия".

Мечта сбылась: Дарья Верещагина с детства хотела сыграть Алису Селезнёву
Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Актриса сообщила, что мечта появилась во время просмотра картины "Гостья из будущего".

"В детстве, когда мы с бабушкой смотрели "Гостью из будущего", я сидела перед телевизором и говорила, что однажды сыграю Алису Селезнёву. Бабушка сказала тогда: "Даша, ты что, сумасшедшая, она уже есть, её уже не сыграть", — рассказала Дарья Верещагина.

Актриса добавила, что ей нравится неторопливость главной героини, а также ощущение чего-то "неземного" от неё.

Фильм "Сто лет тому вперёд" вышел на большие экраны 18 апреля. Картина снималась по мотивам произведения Кира Булычёва.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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