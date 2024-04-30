Актриса Дарья Верещагина призналась, что с детства мечтала сыграть Алису Селезнёву

Дарья Верещагина призналась, что с детства мечтала о роли Алисы Селезнёвой. Её желание сбылось — она сыграла героиню в фильме "Сто лет тому вперёд". Об этом пишет издание "Известия".
Актриса сообщила, что мечта появилась во время просмотра картины "Гостья из будущего".
"В детстве, когда мы с бабушкой смотрели "Гостью из будущего", я сидела перед телевизором и говорила, что однажды сыграю Алису Селезнёву. Бабушка сказала тогда: "Даша, ты что, сумасшедшая, она уже есть, её уже не сыграть", — рассказала Дарья Верещагина.
Актриса добавила, что ей нравится неторопливость главной героини, а также ощущение чего-то "неземного" от неё.
Фильм "Сто лет тому вперёд" вышел на большие экраны 18 апреля. Картина снималась по мотивам произведения Кира Булычёва.
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