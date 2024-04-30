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На высоте более 4400 метров начали снимать фильм "Небесная тропа"

На Эльбрусе начались съёмки фильма "Небесная тропа"

0:53
Кино

На Эльбрусе начали снимать фильм "Небесная тропа", пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу "Кавказ.РФ".

На Эльбрусе начались съёмки фильма "Небесная тропа"
Фото: unsplash.com by Tim Gouw is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что процесс проходит на высоте более 4400 метров над уровнем моря. В пресс-службе отметили, что съёмки являются самыми высокогорными в истории российского кинематографа. Режиссёром проекта выступает Сергей Пикалов, а играют в нём Дмитрий Чеботарёв, Иван Мулин, Алёна Митрошина и другие актёры. Картина должна выйти на экраны в следующем году. 

По сюжету команда начинающих альпинистов совершает восхождение на гору. Однако их накрывает лавина. В итоге герои оказываются в ловушке. Они будут пробовать спасти свои жизни, и во время этого их характеры, а также тайны раскроются в полной мере.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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