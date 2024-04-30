Актриса Мария Аронова заявила, что не хочет видеть свою дочь в роли содержанки

Актриса Мария Аронова не хочет, чтобы её 20-летняя дочь Серафима стала содержанкой. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на YouTube-канал Юлии Меньшовой.
Мария Аронова заявила, что дочери следует быть профессионалом и работать, а не зависеть от богатого мужчины.
"Она не должна быть содержанкой. У нас другие судьбы. Мы другого вида женщины. Мы другого самоощущения. Как бы что бы ни происходило, Господи, спаси и сохрани, она не сможет быть содержанкой. Она должна быть профессионалом своего дела и от профессии получать удовольствие", — сказала актриса.
Мария Аронова является народной артисткой России. Среди проектов, в которых она принимала участие есть фильмы "Лёд", "Бременские музыканты" и многие другие.
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