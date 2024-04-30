Актриса Мария Аронова заявила, что не хочет видеть свою дочь в роли содержанки

Мария Аронова не хочет, чтобы дочь была содержанкой: "Мы другого вида женщины"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Аронова не хочет, чтобы её 20-летняя дочь Серафима стала содержанкой. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на YouTube-канал Юлии Меньшовой.

Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мария Аронова заявила, что дочери следует быть профессионалом и работать, а не зависеть от богатого мужчины.

"Она не должна быть содержанкой. У нас другие судьбы. Мы другого вида женщины. Мы другого самоощущения. Как бы что бы ни происходило, Господи, спаси и сохрани, она не сможет быть содержанкой. Она должна быть профессионалом своего дела и от профессии получать удовольствие", — сказала актриса.

Мария Аронова является народной артисткой России. Среди проектов, в которых она принимала участие есть фильмы "Лёд", "Бременские музыканты" и многие другие.