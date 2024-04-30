Звезде сериала "Слово пацана" Елизавете Базыкиной исполнилось 24 года

Елизавета Базыкина, исполнительница роли девушки Адидаса-старшего в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сегодня отмечает 24-летие. Об этом она сообщила в своём Instagram*-аккаунте.
Актриса поблагодарила людей, которые всегда её поддерживают.
"Сегодня мне исполнилось 24 года. Спасибо всем, кто идёт со мной в ногу, глядя в одну сторону, за руку, обнимая. С Днём Рождения, Лиза! Я люблю свою семью", — написала она.
С этим событием актрису поздравили её коллеги, а также друзья. Кроме того, онлайн-кинотеатр "Wink" пожелал Елизавете Базыкиной "всего самого лучшего".
Для празднования дня рождения актриса нарядилась в белое платье с малиновыми цветами.
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