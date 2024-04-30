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Звезде сериала "Слово пацана" Елизавете Базыкиной исполнилось 24 года

Звезда "Слова пацана" Елизавета Базыкина отмечает 24-летие

1:00
Кино

Елизавета Базыкина, исполнительница роли девушки Адидаса-старшего в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", сегодня отмечает 24-летие. Об этом она сообщила в своём Instagram*-аккаунте. 

Звезда "Слова пацана" Елизавета Базыкина отмечает 24-летие
Фото: Instagram.com/elizavetabazykina by Инстаграм-аккаунт Елизаветы Базыкиной is licensed under public domain

Актриса поблагодарила людей, которые всегда её поддерживают.

"Сегодня мне исполнилось 24 года. Спасибо всем, кто идёт со мной в ногу, глядя в одну сторону, за руку, обнимая. С Днём Рождения, Лиза! Я люблю свою семью", — написала она.

С этим событием актрису поздравили её коллеги, а также друзья. Кроме того, онлайн-кинотеатр "Wink" пожелал Елизавете Базыкиной "всего самого лучшего".

Для празднования дня рождения актриса нарядилась в белое платье с малиновыми цветами.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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