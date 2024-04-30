"Роскино" проведёт в Таиланде фестиваль российского кино

В 2024 году в Таиланде состоится фестиваль российского кино — "Russian Film Festival". Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Фестиваль организует "Роскино". Ольга Любимова сообщила, что мероприятие будет проходить как в онлайн, так и в офлайн формате.
"Много кинофильмов мы привезём ещё. Приедут и наши деятели культуры, и наши кинематографисты, конечно же, и артисты, и продюсеры. Будем вместе создавать условия и для совместного производства", — рассказала она.
Министр культуры России добавила, что в нашей стране ценят тайские фильмы.
Ранее фестиваль российского кино состоялся на Кубе. Его посетило более 10 тысяч местных жителей.
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