Фаина Раневская лишь под конец жизни поняла, в чём заключается главная ошибка людей, которую совершала и она сама

Фаина Раневская известна не только актёрским талантом, но и остроумием. Она умела подмечать многие жизненные детали и облекать их в меткие искромётные выражения. Мудрость в сочетании с едкой иронией и невероятной правдивостью поражают настолько, что были изданы целые книги с цитатами Фаины Георгиевны.
Актриса могла посмеяться над недостатками разных людей. Её смех не был злым, тем более она не боялась признавать и собственные ошибки. Так, одну из своих ошибок, свойственную и другим людям, она поняла только под конец жизни.
"Меня забавляет волнение людей по пустякам — сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю, что всё пустое. Нужна только доброта, сострадание", — говорила Раневская.
Впрочем, понять это лишь на закате дней не так уж и страшно, потому что некоторые люди и за всю жизнь не понимают, что доброта — это лучшее, что может быть в человеке.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.