Фаина Раневская лишь под конец жизни поняла, в чём заключается главная ошибка людей, которую совершала и она сама

Фаина Раневская только под конец жизни поняла эту главную ошибку людей

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Фаина Раневская известна не только актёрским талантом, но и остроумием. Она умела подмечать многие жизненные детали и облекать их в меткие искромётные выражения. Мудрость в сочетании с едкой иронией и невероятной правдивостью поражают настолько, что были изданы целые книги с цитатами Фаины Георгиевны.

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Актриса могла посмеяться над недостатками разных людей. Её смех не был злым, тем более она не боялась признавать и собственные ошибки. Так, одну из своих ошибок, свойственную и другим людям, она поняла только под конец жизни.

"Меня забавляет волнение людей по пустякам — сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю, что всё пустое. Нужна только доброта, сострадание", — говорила Раневская.

Впрочем, понять это лишь на закате дней не так уж и страшно, потому что некоторые люди и за всю жизнь не понимают, что доброта — это лучшее, что может быть в человеке.