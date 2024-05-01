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Фаина Раневская лишь под конец жизни поняла, в чём заключается главная ошибка людей, которую совершала и она сама

Фаина Раневская только под конец жизни поняла эту главную ошибку людей

1:02
Кино

Фаина Раневская известна не только актёрским талантом, но и остроумием. Она умела подмечать многие жизненные детали и облекать их в меткие искромётные выражения. Мудрость в сочетании с едкой иронией и невероятной правдивостью поражают настолько, что были изданы целые книги с цитатами Фаины Георгиевны.

Фаина Раневская только под конец жизни поняла эту главную ошибку людей
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актриса могла посмеяться над недостатками разных людей. Её смех не был злым, тем более она не боялась признавать и собственные ошибки. Так, одну из своих ошибок, свойственную и другим людям, она поняла только под конец жизни.

"Меня забавляет волнение людей по пустякам — сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю, что всё пустое. Нужна только доброта, сострадание", — говорила Раневская.

Впрочем, понять это лишь на закате дней не так уж и страшно, потому что некоторые люди и за всю жизнь не понимают, что доброта — это лучшее, что может быть в человеке.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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