Началась работа над созданием нового сериала "Скуби-Ду"

Netflix выпустит сериал "Скуби-Ду"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

По известной франшизе "Скуби-Ду" выпустят новый сериал, пишет портал "Deadline".

Фото: commons.wikimedia.org by Trifonneke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что права на ленту выкупил Netflix. Сценарий к предстоящему сериалу напишут Скотт Розенберг ("Джуманджи: Зов джунглей") и Джош Аппелбаум ("Черепашки-ниндзя"). Дата премьеры пока не называется.

Сюжет будет основан на классической истории персонажей Скуби-Ду, Шэгги, Фреда, Дафны и Велмы. Команда друзей раскрывает запутанные дела, которые изначально кажутся сверхъестественными, однако по итогу оказываются уловками недобросовестных людей.

Ранее стало известно, что о популярных героях Астериксе и Обеликсе создадут полнометражный фильм.