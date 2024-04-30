Началась работа над созданием нового сериала "Скуби-Ду"

По известной франшизе "Скуби-Ду" выпустят новый сериал, пишет портал "Deadline".
Сообщается, что права на ленту выкупил Netflix. Сценарий к предстоящему сериалу напишут Скотт Розенберг ("Джуманджи: Зов джунглей") и Джош Аппелбаум ("Черепашки-ниндзя"). Дата премьеры пока не называется.
Сюжет будет основан на классической истории персонажей Скуби-Ду, Шэгги, Фреда, Дафны и Велмы. Команда друзей раскрывает запутанные дела, которые изначально кажутся сверхъестественными, однако по итогу оказываются уловками недобросовестных людей.
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