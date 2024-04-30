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Рядом с золотом и бронза желтеет: как талантливые режиссеры прославили обычный реквизит

В "Служебном романе" и "Бриллиантовой руке" использовали один и тот же реквизит

Кино

Между двумя легендарными советскими фильмами от совершенно разных режиссеров обнаружилась связь, которая долго оставалась незамеченной. Как оказалось, Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов, сами того не подозревая, использовали в своих кинолентах "Бриллиантовая рука" и "Служебный роман" один и тот же реквизит.

В "Служебном романе" и "Бриллиантовой руке" использовали один и тот же реквизит
Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain

Речь идет о массивной бронзовой статуе "Пегаса". В "Бриллиантовой руке" 1968 года Семен Горбунков, осматривая ее в комиссионке интересуется, нет ли в продаже такого же коня, только без крыльев. А в "Служебном романе" 1977 года Новосельцев с большим трудом тащит ее в актовый зал, где и роняет. Причем это было реальное падение, при котором одно из крыльев обломилось. Реквизиторам пришлось лепить отломанную часть из пластилина.

Примечательно, что создатели этих двух фильмов никак не пересекались друг с другом и над каждым проектом работала своя съемочная группа. Но это самые нашумевшие фильмы с участием знаменитого реквизита. А всего на счету скульптуры целых пять картин.

Кинолента "Секретная миссия" Михаила Ромма, снятая в 1950 году была дебютной для скульптуры Пегаса, где он выступает в качестве декора немецкого особняка. В фильме "Пакет" 1965 года с Валерием Золотухиным эта бронзовая фигура стоит в штабе белогвардейцев. В драматической картине "Мой ласковый и нежный зверь" с Олегом Янковским и Галиной Беляевой, снятой в 1978 году крылатый конь украшает кабинет издателя.

А комедия Владимира Меньшова "Ширли Мырли" 1995 года стала последней в 45-летней киноистории бронзового коня. И это удивительно, ведь не каждый актер может похвастать такой долгой сценической карьерой.

У вас нет такого же с перламутровыми пуговицами?...Будем искать!
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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