Рядом с золотом и бронза желтеет: как талантливые режиссеры прославили обычный реквизит

Между двумя легендарными советскими фильмами от совершенно разных режиссеров обнаружилась связь, которая долго оставалась незамеченной. Как оказалось, Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов, сами того не подозревая, использовали в своих кинолентах "Бриллиантовая рука" и "Служебный роман" один и тот же реквизит.

Фото: YouTube канал Киноконцерн "Мосфильм" by Скриншот видео YouTube канала Киноконцерн "Мосфильм" is licensed under public domain