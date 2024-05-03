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Асбест в кино: как в прошлом столетии опасным материалом имитировали снег

Это было опасно: как в XX веке использовали асбестовый снег в кино

1:21
Кино

Довольно часто во время съёмок фильма или сериала требуется создать снежную погоду. К сожалению, настоящий снег не всегда можно использовать, поэтому в XX веке кинематографисты начали экспериментировать. 

Это было опасно: как в XX веке использовали асбестовый снег в кино
Фото: commons.wikimedia.org by Arya mani mani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

До конца 1920-х годов в ходе съёмок применяли самую обычную вату: она была дешёвой и доступной. Однако пожарные заявили, что её использовать опасно, поскольку материал легко воспламеняется. Тогда вате нашли альтернативу — асбест. 

Материал по внешнему виду схож со стекловатой, он белый и волокнистый. Но главное — огнестойкий. Казалось бы, идеальная замена вате! Поэтому в индустрии стали его применять. Например, все зимние сцены в фильме 1939 года "Волшебник страны Оз" снимались только с помощью асбеста. 

Тем не менее впоследствии выяснилось, что материал является канцерогенным: он может вызвать рак. Именно поэтому от асбеста решено было отказаться.

Сейчас во время съёмок лент снег делают из самых различных материалов. Например, кинематографисты могут использовать безопасный пенопласт. Кроме того, компьютерная графика тоже активно применяется.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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