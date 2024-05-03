5 самых любимых фильмов Леонардо Ди Каприо

Ещё давно знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо рассказал изданию "The Independent" о своих самых любимых фильмах. Приводим их с описанием.
Главный герой Трэвис Бикл становится таксистом. За время своей работы он сталкивается с несколькими неприятными людьми. Тогда таксист решает очистить Нью-Йорк от недостойных, по его мнению, жителей.
Фильм идёт почти 4 часа. В ходе него зрителю показывают историю Т. Э. Лоуренса, героя Первой мировой войны, который возглавил племена арабов в походе против турок.
По сюжету у измотанного режиссёра никак не получается создать новый проект. Тогда главный герой уходит в собственные воспоминания, в которых отличить реальность от вымысла невозможно.
Джо Гиллис является невостребованным сценаристом. Однако он желает найти своё место в мире кино. Однажды герой оказывается в особняке некогда звезды Нормы Десмонд. С этого дня его жизнь меняется.
Главный герой мечтает об изменении своего привычного жизненного уклада. Для достижения цели он начинает отношения с любовницей знакомого. Но это решение неизбежно заводит его в лабиринт лжи и интриг.
Артист раскрыл подробности личной жизни.