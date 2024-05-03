5 самых любимых фильмов Леонардо Ди Каприо

Любимые фильмы Леонардо Ди Каприо

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Ещё давно знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо рассказал изданию "The Independent" о своих самых любимых фильмах. Приводим их с описанием.

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Таксист", 1976 год

Главный герой Трэвис Бикл становится таксистом. За время своей работы он сталкивается с несколькими неприятными людьми. Тогда таксист решает очистить Нью-Йорк от недостойных, по его мнению, жителей.

"Лоуренс Аравийский", 1962 год

Фильм идёт почти 4 часа. В ходе него зрителю показывают историю Т. Э. Лоуренса, героя Первой мировой войны, который возглавил племена арабов в походе против турок.

"Восемь с половиной", 1963 год

По сюжету у измотанного режиссёра никак не получается создать новый проект. Тогда главный герой уходит в собственные воспоминания, в которых отличить реальность от вымысла невозможно.

"Бульвар Сансет", 1950 год

Джо Гиллис является невостребованным сценаристом. Однако он желает найти своё место в мире кино. Однажды герой оказывается в особняке некогда звезды Нормы Десмонд. С этого дня его жизнь меняется.

"Манхеттен", 1979 год

Главный герой мечтает об изменении своего привычного жизненного уклада. Для достижения цели он начинает отношения с любовницей знакомого. Но это решение неизбежно заводит его в лабиринт лжи и интриг.