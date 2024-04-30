Грета Гервиг, снявшая знаменитый фильм "Барби", возглавит Каннский фестиваль

Грета Гервиг, снявшая нашумевший фильм "Барби", возглавит Каннский фестиваль, который состоится уже через две недели.
"Всего за пятнадцать лет Грета Гервиг сделала себе имя в американском международном кинематографе. Её последний фильм "Барби" (2023) стал мировым культурным феноменом и хитом года", — говорится в коммюнике организаторов фестиваля.
Сюжет "Барби" посвящён девушке, живущей в кукольном мире, которая в один прекрасный момент переносится в суровую реальность, чтобы пожить среди обычных людей.
Известно, что на Каннском фестивале также в жюри войдут другие кинодеятели, в числе которых будут японский режиссёр Хирокадзу Корээда и французская актриса Ева Грин. Фестиваль пройдёт с 14 по 25 мая.
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