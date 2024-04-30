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Грета Гервиг, снявшая знаменитый фильм "Барби", возглавит Каннский фестиваль

Грета Гервиг возглавит Каннский фестиваль в этом году

0:52
Кино

Грета Гервиг, снявшая нашумевший фильм "Барби", возглавит Каннский фестиваль, который состоится уже через две недели.

Грета Гервиг возглавит Каннский фестиваль в этом году
Фото: commons.wikimedia.org by GabboT is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Всего за пятнадцать лет Грета Гервиг сделала себе имя в американском международном кинематографе. Её последний фильм "Барби" (2023) стал мировым культурным феноменом и хитом года", — говорится в коммюнике организаторов фестиваля.

Сюжет "Барби" посвящён девушке, живущей в кукольном мире, которая в один прекрасный момент переносится в суровую реальность, чтобы пожить среди обычных людей.

Известно, что на Каннском фестивале также в жюри войдут другие кинодеятели, в числе которых будут японский режиссёр Хирокадзу Корээда и французская актриса Ева Грин. Фестиваль пройдёт с 14 по 25 мая.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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