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Вот почему в советских мультфильмах герои выглядели настолько реалистично

Секрет, благодаря которому герои мультфильмов СССР были как живые

1:28
Кино

Советские мультфильмы восхищают зрителей не только своей красочностью, добротой, музыкой и запоминающимися характерами сказочных героев, но и невероятной реалистичностью стиля, в котором нарисованы оживающие на экране персонажи. Секрет такого изображения кроется в особой технике, которая называется ротоскопированием.

Секрет, благодаря которому герои мультфильмов СССР были как живые
Фото: commons.wikimedia.org by Nathaniel C. Sheetz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Техника заключается в том, что сначала на камеру снимали актёров, как это бывает во время создания художественных фильмов, а потом каждый отснятый кадр перекладывали на бумагу. После этого художники дорабатывали получившийся образ и, если было нужно, увеличивали голову или меняли пропорции тела.

"Актёров одевали примерно так, как в фильме. Это облегчало работу аниматоров. Исполнителей подбирали не только по голосу, важно было и внешнее сходство. Например, долго искали актёра на роль Раджи в "Золотой антилопе", а потом случайно увидели вахтанговца Рубена Симонова. И вот он — вылитый Раджа!" — рассказал историк анимации Сергей Капков "Комсомольской правде".

При такой работе использовался токарный станок и проектор. Это был рутинный труд, требующий огромного терпения, однако результат того стоил. Герои любимых мультфильмов действительно получались особенно выразительными и эмоциональными благодаря сходству с живыми людьми.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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