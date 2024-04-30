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Необычная причина, почему Фёдор Дунаевский, исполнивший главную роль в фильме "Курьер", отказался от дальнейшей карьеры в кино

Фёдор Дунаевский, сыгравший в фильме "Курьер", отказался от карьеры актёра

1:06
Кино

Фёдор Дунаевский, исполнивший главную роль в "Курьере" Карена Шахназарова, попал в этот фильм случайно благодаря Анастасии Немоляевой, которая сыграла в нём же профессорскую дочку.

Фёдор Дунаевский, сыгравший в фильме "Курьер", отказался от карьеры актёра
Фото: commons.wikimedia.org by Phil vigeant is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Немоляева показала Шахназарову несколько фотографий своих друзей, и режиссёр заинтересовался Дунаевским. Его пригласили на пробы, и он сразу же был утверждён на роль курьера.

Независимый характер оказался тем общим, что объединяло Дунаевского и его персонажа, однако сам актёр считает, что между ними мало общего. Себя Дунаевский называл жёстким и бескомпромиссным, а своего героя — вялым и склонным к эпатажу.

У Фёдора была возможность продолжить карьеру актёра, но он не стал этого делать, если не считать двух фильмов — "Дорогая Елена Сергеевна" и "Небеса обетованные". Дунаевский говорил, что для того чтобы существовать в мире кино и получать роли, нужно дружить с продюсерами и режиссёрами, а он хотел дружить не с теми, с кем нужно, а с теми, с кем ему самому хочется общаться.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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