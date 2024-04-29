Давид Шнейдеров заявил, что обвинительницам Жерара Депардье нужны только деньги

Кинокритик Давид Шнейдеров оправдал актёра Жерара Депардье

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал женщин, которые обвинили актёра Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".

Фото: www.flickr.com by Крис Поттер is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Давид Шнейдеров заявил, что обвинительницы хотят лишь получить деньги как от актёра, так и от журналистов.

"Я считаю, что подобными обвинениями эти женщины хотят получить от мужчин деньги, и чтобы журналисты вокруг них носились, и выплачивали гонорары за интервью. Пока Жерар Депардье выходил из этой ситуации с честью", — сказал кинокритик.

Напомним, что сегодня Жерара Депардье вызвали на допрос в комиссариат полиции. Его обвиняют в двух эпизодах сексуального насилия. В результате актёра арестовали.