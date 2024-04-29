Давид Шнейдеров заявил, что обвинительницам Жерара Депардье нужны только деньги

Кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал женщин, которые обвинили актёра Жерара Депардье в сексуальных домогательствах. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".
Давид Шнейдеров заявил, что обвинительницы хотят лишь получить деньги как от актёра, так и от журналистов.
"Я считаю, что подобными обвинениями эти женщины хотят получить от мужчин деньги, и чтобы журналисты вокруг них носились, и выплачивали гонорары за интервью. Пока Жерар Депардье выходил из этой ситуации с честью", — сказал кинокритик.
Напомним, что сегодня Жерара Депардье вызвали на допрос в комиссариат полиции. Его обвиняют в двух эпизодах сексуального насилия. В результате актёра арестовали.
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