"Бриллиантовая рука": интересные факты о фильме и о том, как Каневский помогал Гайдаю

В апреле 1968 года состоялся премьерный показ комедии "Бриллиантовая рука"

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В апреле 1968 года состоялась премьера советской комедии "Бриллиантовая рука" режиссёра Леонида Гайдая с участием целого созвездия любимых актеров: Юрия Никулина, Андрея Миронова, Леонида Каневского и других.

Фото: YouTube канал abragwagwa by Скриншот видео YouTube канала abragwagwa is licensed under public domain

Со съемками искрометной детективной комедии связаны некоторые интересные моменты. Например, изначально фильм должен был называться "Контрабандисты", но для советского кино это было не самое подходящее название.

Иностранный язык, на котором общаются герои за границей придумал сам режиссер при участии Леонида Каневского. Интересно, что некоторые слова родились благодаря именам настоящих людей. Понятно, что "мордюк" было производным от фамилии Нонны Мордюковой, а "березина команит" — от Анны Березиной, супруги Каневского.

Во время съёмок сцены, в которой герой Никулина должен был сломать руку, у Никулина не получалось изобразить падение. Тогда снова помог Леонид Каневский, который 2 мая отмечает 83-й день рождения. Зритель не смог этого заметить, но на самом деле поскальзывается и падает именно он, переодетый в костюм Горбункова.

В аптеке, рядом с которой происходит сцена с героем Никулина, сейчас расположено кафе "Бриллиантовая рука", с салатом "Черт побери!" в меню.